Бурдасов о результатах «Трактора»: «Нервничаем, нас такая ситуация не устраивает. Команда ведь хорошая, но что-то не получается»

высказался касательно выступления в сезоне-2022/23.

На данный момент клуб занимает последнее место в таблице Востока.

– Есть ли гарантия, что вы попадете в плей-офф? Челябинские болельщики нервничают.

– Мы сами нервничаем. Нас такая ситуация не устраивает. Команда ведь хорошая, но что-то не получается.

У нас нет упаднических мыслей. Мы просто выходим работать от матча к матчу, чтобы найти свой хоккей. Бывает, что у нас местами проскакивает хорошая игра, которую от нас ждут. Но местами потом бывает, что у нас опять ничего не получается.

Нам нужно как‑то постараться, чтобы это максимально быстро прекратить и вернуться на правильный путь, – сказал нападающий «Трактора».