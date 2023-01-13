Антон Бурдасов: «Такая команда, как «Трактор», обязана попадать в плей-офф»

Антон Бурдасов считает, что «Трактор» обязан попасть в плей-офф.

– Анвар Гатиятулин на одной из пресс-конференций сказал: «Есть уверенность, что мы попадем в плей-офф, но будущее покажет. Вперед не загадываем». Можете сказать уверенно, попадете вы в плей-офф или нет?

– Конечно, такая команда, как наша, должна, даже обязана попадать. Какие тут вопросы могут быть.

– Больше всего удивляет, что вы во время одной игры можете быть на пике и внизу. Из-за чего это происходит?

– Не знаю, я тоже думал по этому поводу, но не могу сказать. Есть, конечно, определенные догадки, но озвучивать их не буду.

– Если говорить о том, что сейчас получается у «Трактора», то что бы вы выделили?

– Мне кажется, что последний матч с «Локомотивом» приятно удивил. Может быть, играли не так ярко, но все действовали на команду, плюс вратарь подтащил. Мыльников красавец, дай бог, и дальше так будет играть.

– Мне понравилась игра со СКА, хоть там вас и разгромили.

– Да, согласен, со СКА у нас моментов было не меньше, чем у них, просто они забили все, а мы – нет.

– В чем вы сейчас видите основной минус «Трактора»? То, что вас не хватает до конца игры?

– Может быть, мы где-то излишне осторожно начинаем играть, когда все получается. Хотя тренер, наоборот, просит играть уверенно, раскованно, но почему-то это в нас сидит.

– Как вы все можете играть плохо? Может быть, вам что-то говорят на скамейке?

– Волнение небольшое сказывается, переживания. Бывает же такое, что ты выигрываешь, а у некоторых в голове сидит: «Лишь бы не я ошибся, лишь бы не я подвел команду». Но это раньше было. Вот эта боязнь ни к чему хорошему не приводит, – сказал нападающий «Трактора».