Антон Бурдасов: «Такая команда, как «Трактор», обязана попадать в плей-офф»
Антон Бурдасов считает, что «Трактор» обязан попасть в плей-офф.
– Анвар Гатиятулин на одной из пресс-конференций сказал: «Есть уверенность, что мы попадем в плей-офф, но будущее покажет. Вперед не загадываем». Можете сказать уверенно, попадете вы в плей-офф или нет?
– Конечно, такая команда, как наша, должна, даже обязана попадать. Какие тут вопросы могут быть.
– Больше всего удивляет, что вы во время одной игры можете быть на пике и внизу. Из-за чего это происходит?
– Не знаю, я тоже думал по этому поводу, но не могу сказать. Есть, конечно, определенные догадки, но озвучивать их не буду.
– Если говорить о том, что сейчас получается у «Трактора», то что бы вы выделили?
– Мне кажется, что последний матч с «Локомотивом» приятно удивил. Может быть, играли не так ярко, но все действовали на команду, плюс вратарь подтащил. Мыльников красавец, дай бог, и дальше так будет играть.
– Мне понравилась игра со СКА, хоть там вас и разгромили.
– Да, согласен, со СКА у нас моментов было не меньше, чем у них, просто они забили все, а мы – нет.
– В чем вы сейчас видите основной минус «Трактора»? То, что вас не хватает до конца игры?
– Может быть, мы где-то излишне осторожно начинаем играть, когда все получается. Хотя тренер, наоборот, просит играть уверенно, раскованно, но почему-то это в нас сидит.
– Как вы все можете играть плохо? Может быть, вам что-то говорят на скамейке?
– Волнение небольшое сказывается, переживания. Бывает же такое, что ты выигрываешь, а у некоторых в голове сидит: «Лишь бы не я ошибся, лишь бы не я подвел команду». Но это раньше было. Вот эта боязнь ни к чему хорошему не приводит, – сказал нападающий «Трактора».
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