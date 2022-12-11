Клава Кока: «Люблю хоккей. Не болею за кого-то конкретно, скорее за красивых игроков и красивый спорт»

Клава Кока поделилась впечатлениями от Фонбет Матча Звезд КХЛ.

– Насколько вам тут все нравится?

– Все классно! Я люблю Челябинск, люблю . И хоккей люблю, потому что люблю хоккеистов.

– Общаетесь с кем-то из них?

– У меня есть два друга – хоккеиста. Один из них играет в России, за . Второй играет за бугром. И… обоих зовут Андрей!

– Так, я угадал! Знаете, что ваши песни, в частности «Покинула чат», являются культовыми даже для хоккея? Недавно одного игрока удалили из чата хоккеистов и про него стали петь.

– Значит, эта песня про хоккеистов. Я, собственно, и писала про это.

– Насколько вы вообще близки к хоккею?

– Если честно, много я в этом не понимаю. Мне больше нравится энергия болельщиков, когда собирается много людей, когда кто‑то забивает, и трибуны начинают кричать.

Я не болею за кого-то конкретно, скорее за красивый спорт и за красивых хоккеистов, и за эту энергию.

– Писали, что когда Клава Кока пришла на хоккей, губу разбила. Как это могло произойти? Шайбой попало?

– Да просто простуда была, если честно.

– А футбол смотрите?

– Некогда, к сожалению. Мне спать надо когда‑то и есть, поэтому не слежу. Вижу, когда кто‑то в социальных сетях результаты выкладывает, что кто‑то прошел куда‑то. Но я не болельщик, – сказала поп-исполнительница.