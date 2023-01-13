Николай Хабибулин: «Василевский – человек с другой планеты. Мне бы так играть в свое время. Он и больше, и выше, и растяжка у него лучше»

Теги Рейнджерс Айлендерс Тампа-Бэй Николай Хабибулин Андрей Василевский Илья Сорокин Игорь Шестеркин ТАСС Хоккей

Николай Хабибулин высказался об игре Андрея Василевского, Игоря Шестеркина и Ильи Сорокина.

– Есть ли что-то в игре выступающих в НХЛ Андрея Василевского, Игоря Шестеркина, Ильи Сорокина, что было присуще вам на льду?

– Василевский вообще человек с другой планеты. Он и больше, и выше, и растяжка у него лучше – мне бы так играть в свое время.

Не скажу, что у Шестеркина присутствуют какие-то мои игровые черты, но есть элементы того времени. Сорокин – очень техничный парень.

– А какие это – игровые элементы вашего времени?

– Сейчас вратари стараются садиться вниз, на два щитка, чтобы закрывать ворота. Игорь же старается поймать ловушкой, как в 2000-х годах, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России.

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1 комментарий

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dosatuy
Не знаю, по моему с другой планеты только Макдэвид. А Василевский и Шестеркин просто очень хорошие вратари.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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