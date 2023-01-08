Леонтьев о 2:5 от «Витязя»: «У нас была масса моментов. Во втором периоде здорово сыграли, но реализация была не на высоте»

Олег Леонтьев подвел итоги матча против « » (2:5).

«Понимали значение матча, настрой был боевой. Неплохо начали, но соперник создал много моментов и использовал их. У нас тоже была масса моментов. Во втором периоде здорово сыграли, но реализация была не на высоте. Плюс вратарь соперника хорошо сыграл, выручил.

Пропущенные шайбы после быстрых контратак? Эмоции захватывают, хочется забить, поэтому игроки не всегда успевают возвращаться в оборону. Говорим об этом, но не всегда все получается как надо», – сказал главный тренер « ».