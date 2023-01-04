Леонтьев о 3:2 со «Спартаком»: «Парни выстояли, забросили хорошие голы. Было видно стремление к победе»
Олег Леонтьев прокомментировал победу в матче против «Спартака» (3:2).
«После новогодних праздников всегда тяжело вкатываться и находить свой игровой ритм и тонус. «Спартак» – быстрая, активная команда, много бросали. Но парни выстояли, забросили хорошие голы. Вратарь хорошо сыграл, полевые много заблокировали. Забили и в меньшинстве, в большинстве – все молодцы!
Было видно стремление к победе в этом матче. Порадовались пять минут – и готовимся к следующей игре.
Игра Кизимова? По одному матчу сказать сложно. Но я знаю его давно, у него есть потенциал, хорошие руки и светлая голова. Сложно влиться из ВХЛ в КХЛ сразу, но все же он молодец, забил в большинстве. Будет прогрессировать – будет все нормально», – сказал главный тренер «Нефтехимика».
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