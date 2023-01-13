ФХБ опровергла информацию о слиянии чемпионата Беларуси с ВХЛ-Б.

Журналист «Спорт-Экспресса» ранее рассказал, что в новом сезоне ВХЛ-Б и белорусская экстралига могут объединиться в один турнир.

« обсуждала с ВХЛ и ФХР различные форматы взаимодействия, однако совмещения ВХЛ-Б и белорусской экстралиги в единый турнир среди них не было», – сообщили в пресс-службе федерации.

В Первенстве ВХЛ (ВХЛ-Б) сейчас выступают всего 5 клубов – «Челны» (Набережные Челны), «Кристалл» (Саратов), «Феникс» (Казань), ЦСК ВВС (Самара) и «Динамо-Алтай» (Барнаул). В чемпионате Беларуси играют 12 команд.