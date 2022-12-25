«Рубин» выиграл Кубок Союза, обыграв «Металлург» из Жлобина в финале. Питерское «Динамо» проиграло «Юности» в матче за 3-е место
Тюменский «Рубин» стал первым в истории обладателем Кубка Союза.
В решающем матче тюменцы победили действующего чемпиона белорусской Экстралиги – жлобинский «Металлург» – со счетом 3:1 и выиграли главный трофей турнира.
Другой представитель ВХЛ – питерское «Динамо» – проиграло минской «Юности» в матче за третье место со счетом 1:2.
Турнир состоялся в Жлобине.
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