«Рубин» выиграл Кубок Союза, обыграв «Металлург» из Жлобина в финале. Питерское «Динамо» проиграло «Юности» в матче за 3-е место

Тюменский « » стал первым в истории обладателем Кубка Союза.

В решающем матче тюменцы победили действующего чемпиона белорусской Экстралиги – жлобинский – со счетом 3:1 и выиграли главный трофей турнира.

Другой представитель – питерское « » – проиграло минской « » в матче за третье место со счетом 1:2.

Турнир состоялся в Жлобине.