«Рубин» выиграл Кубок Союза, обыграв «Металлург» из Жлобина в финале. Питерское «Динамо» проиграло «Юности» в матче за 3-е место

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Тюменский «Рубин» стал первым в истории обладателем Кубка Союза.

В решающем матче тюменцы победили действующего чемпиона белорусской Экстралиги – жлобинский «Металлург» – со счетом 3:1 и выиграли главный трофей турнира.

Другой представитель ВХЛ – питерское «Динамо» – проиграло минской «Юности» в матче за третье место со счетом 1:2.

Турнир состоялся в Жлобине.

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