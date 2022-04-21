ФХБ подала заявку на участие белорусского клуба в МХЛ

ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в .

«Вопрос назначения главного тренера юношеской (до 17 лет) сборной команды решено перенести на более поздние сроки в связи с тем, что ФХБ направила заявку на участие белорусского клуба в чемпионате МХЛ.

Кандидатура главного тренера юношеской сборной будет определена после получения окончательного решения», – говорится на сайте .

Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что в ФХБ думают о вступлении в Париматч Молодежную хоккейную лигу.