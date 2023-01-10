Светлов после антирекорда «Сочи» по поражениям: «Мастерства не хватает, приходится старших сажать на скамейку. Мастеровитые команды играют состоятельнее»

Главный тренер « » высказался после 20-го поражения подряд в .

дал комментарий по итогам матча против « » (2:3).

«Последние два матча, когда играли со СКА и ЦСКА, ребята очень много эмоций и сил отдали.

Но, тем не менее, игра сегодня была нелегкая, противник был хороший, мотивированный. И атаки были, и контроль шайбы, в общем, нелегко нам эта игра давалась.

Тем не менее, ребята с настроением играли. Да, не все получалось, были ошибки, которые противник реализовал, но мы редко создавали столько моментов, как сегодня: и «1 в 0» выходили, и «3 в 1», и «2 в 1» несколько раз. Много моментов было, чтобы забить голы.

Играли «5 на 3» – могли там тоже забить, шайба каталась по ленточке. Поздно мы второй гол забили. Упрекнуть ребят в самоотдаче не могу. Немного мастерства нам не хватает.

Опять Матвей Мичков забил хорошим броском. Молодежь получает больше времени, приходится более старших сажать на скамейку, а молодым ребятам играть.

Прогресс молодежи есть, мы работаем, много моментов, над которыми надо работать. Сейчас такой момент тяжелый, мастеровитые команды на этой фазе чемпионата агрессивнее играют и состоятельнее. Нам этого мастерства не хватает чуть-чуть», – сказал Светлов.

«Сочи» проиграл 20 матчей подряд – это новый антирекорд КХЛ. У команды 43 поражения в 48 играх