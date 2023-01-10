Светлов после антирекорда «Сочи» по поражениям: «Мастерства не хватает, приходится старших сажать на скамейку. Мастеровитые команды играют состоятельнее»

Теги Витязь КХЛ Сергей Светлов Сочи Матвей Мичков Хоккей

Главный тренер «Сочи» высказался после 20-го поражения подряд в КХЛ.

Сергей Светлов дал комментарий по итогам матча против «Витязя» (2:3).

«Последние два матча, когда играли со СКА и ЦСКА, ребята очень много эмоций и сил отдали.

Но, тем не менее, игра сегодня была нелегкая, противник был хороший, мотивированный. И атаки были, и контроль шайбы, в общем, нелегко нам эта игра давалась.

Тем не менее, ребята с настроением играли. Да, не все получалось, были ошибки, которые противник реализовал, но мы редко создавали столько моментов, как сегодня: и «1 в 0» выходили, и «3 в 1», и «2 в 1» несколько раз. Много моментов было, чтобы забить голы.

Играли «5 на 3» – могли там тоже забить, шайба каталась по ленточке. Поздно мы второй гол забили. Упрекнуть ребят в самоотдаче не могу. Немного мастерства нам не хватает.

Опять Матвей Мичков забил хорошим броском. Молодежь получает больше времени, приходится более старших сажать на скамейку, а молодым ребятам играть.

Прогресс молодежи есть, мы работаем, много моментов, над которыми надо работать. Сейчас такой момент тяжелый, мастеровитые команды на этой фазе чемпионата агрессивнее играют и состоятельнее. Нам этого мастерства не хватает чуть-чуть», – сказал Светлов.

«Сочи» проиграл 20 матчей подряд – это новый антирекорд КХЛ. У команды 43 поражения в 48 играх

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1 комментарий

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rinat_rin
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В третьем периоде при игре 5 на 3 все две минуты за Сочи играла первая пятерка во главе с капитаном Точицким - не смогли ни разу бросить по воротам Шикина. Почему Светлов не менял их, не выпустил Мичкова с партнерами? Понятно, что с игроками в Сочи проблема, но ставить в первую тройку Точицкого и Петькова...
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