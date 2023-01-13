Стэмкос забросил 499-ю шайбу в НХЛ. У него 2 гола в последних 12 матчах

Теги рейтинги Тампа-Бэй Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос забросил 499-ю шайбу в НХЛ.

Капитан «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (5:4). Форвард набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой встречи.

В последних 12 матчах в активе 32-летнего канадца 2 шайбы. Сегодня он нанес 7 бросков в створ ворот. 

Стэмкосу (962 матча в лиге) остался один гол до юбилейной отметки. Ранее ее достигли только 2 действующих игрока – Александр Овечкин («Вашингтон», 809 шайб в 1318 играх) и Сидни Кросби («Питтсбург», 538 в 1148).

Из всех игроков, дебютировавших в НХЛ в XXI веке, забросить 500+ шайб удалось пока только им. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий