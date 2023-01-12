Улльмарк – главный претендент на «Везина Трофи», Сорокин – 3-й, Хеллибак – 2-й (NHL.com)

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Линус Улльмарк – главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ.

Официальный сайт лиги провел предварительное голосование по итогам половины сезона.

В нем приняли участие 14 авторов, каждый называл пятерку кандидатов на получение «Везина Трофи». Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

Первое место занял вратарь «Бостона» Линус Улльмарк с 69 баллами (13 первых мест). 

Вторым стал Коннор Хеллибак из «Виннипега» (55 баллов, 1 первое место). Замкнул тройку лидеров Илья Сорокин («Айлендерс», 24 балла).

В рейтинг также попали Джейк Эттинджер («Даллас», 22 балла), Андрей ВасилевскийТампа», 13), Игорь ШестеркинРейнджерс», 11), Александр Георгиев («Колорадо», 6), Логан Томпсон («Вегас», 6), Петр Кочетков («Каролина», 3), Тристан ДжерриПиттсбург», 1).

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11 комментариев

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*MVP*
Ответ old folk
То-то у него лучший с отрывом процент отражённых бросков)
а ты никогда не слышал про системы игры в обороне, которые позволяют сопернику наносить броски из удобных для своего вратаря позиций? или вычищать пятак, например.
0
0
0
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Zzzzzyria1985
Странно, что Сарос вообще ни одного балла в голосовании не набрал.
+2
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+2
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Сергей Нагорнов
Ответ Никита Гарин
Нормально, половина из списка - парни из России. Васи еще включится в плей-офф явно, Шести тоже покажет себя.
Какие-то Васи и шести.
+2
0
+2
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Аоу Воу
Где Скиннер, где Сарос?
0
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Аоу Воу
Ответ Garikus89
Как раз Сорокин, конечно, лучший по влиянию на команду. У них с Хэлли одинаковое количество проведенных игр, при этом у Сорокина 92.5% отраженных и 2.3 GAA, а у Хэлли 92.4% и 2.42 GAA. При этом Хэлли одержал 20 побед, тогда как у Сорокина всего 14. Айлендерс допускают по своим воротам 31.2 броска в среднем, Виннипег - 31.1. У Айлендерс 81.5% в ПК, у Виннипега - 82.5%. То есть по всем показателям эти команды примерно равны, только Виннипег куда лучше в атаке, за счет чего идет существенно выше в таблице. А в обороне при прочих равных и даже разнице спецбригад в 1% у Сорокина статистика лучше. То есть при той же атаке, что у Виннипега, Айлендерс при Сорокине были бы выше, чем сейчас Виннипег. Да ну чего о статистике - вратарь с винрейтом 50% имеет 92.5% отраженных и идет в тройке номинантов на Везину. Где такое еще встретишь?)
У Ульмарка 20 ГСАА, у Хелибака 15, у Сороки 13
Да и вообще 3 должен быть Сарос
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old folk
Ответ Артём Ралдугин
Защита Бостона вытаскивает Ульмарка на Везину))) А так, конечно, Хеллебак лучший по влиянию на команду в этом сезоне - Пеги в плэй офф явно благодаря нему
То-то у него лучший с отрывом процент отражённых бросков)
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hhlg
Где Кэри Прайс? ;)
+1
-1
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Никита Гарин
Нормально, половина из списка - парни из России. Васи еще включится в плей-офф явно, Шести тоже покажет себя.
+1
-1
0
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Garikus89
Ответ Артём Ралдугин
Защита Бостона вытаскивает Ульмарка на Везину))) А так, конечно, Хеллебак лучший по влиянию на команду в этом сезоне - Пеги в плэй офф явно благодаря нему
Как раз Сорокин, конечно, лучший по влиянию на команду. У них с Хэлли одинаковое количество проведенных игр, при этом у Сорокина 92.5% отраженных и 2.3 GAA, а у Хэлли 92.4% и 2.42 GAA. При этом Хэлли одержал 20 побед, тогда как у Сорокина всего 14. Айлендерс допускают по своим воротам 31.2 броска в среднем, Виннипег - 31.1. У Айлендерс 81.5% в ПК, у Виннипега - 82.5%. То есть по всем показателям эти команды примерно равны, только Виннипег куда лучше в атаке, за счет чего идет существенно выше в таблице. А в обороне при прочих равных и даже разнице спецбригад в 1% у Сорокина статистика лучше. То есть при той же атаке, что у Виннипега, Айлендерс при Сорокине были бы выше, чем сейчас Виннипег. Да ну чего о статистике - вратарь с винрейтом 50% имеет 92.5% отраженных и идет в тройке номинантов на Везину. Где такое еще встретишь?)
+4
-1
+3
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Артём Ралдугин
Защита Бостона вытаскивает Ульмарка на Везину)))
А так, конечно, Хеллебак лучший по влиянию на команду в этом сезоне - Пеги в плэй офф явно благодаря нему
+3
-3
0
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rngr
Шестёркин не дорабатывает!
+1
-1
0
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