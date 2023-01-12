Улльмарк – главный претендент на «Везина Трофи», Сорокин – 3-й, Хеллибак – 2-й (NHL.com)
Линус Улльмарк – главный претендент на приз лучшему вратарю НХЛ.
Официальный сайт лиги провел предварительное голосование по итогам половины сезона.
В нем приняли участие 14 авторов, каждый называл пятерку кандидатов на получение «Везина Трофи». Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.
Первое место занял вратарь «Бостона» Линус Улльмарк с 69 баллами (13 первых мест).
Вторым стал Коннор Хеллибак из «Виннипега» (55 баллов, 1 первое место). Замкнул тройку лидеров Илья Сорокин («Айлендерс», 24 балла).
В рейтинг также попали Джейк Эттинджер («Даллас», 22 балла), Андрей Василевский («Тампа», 13), Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 11), Александр Георгиев («Колорадо», 6), Логан Томпсон («Вегас», 6), Петр Кочетков («Каролина», 3), Тристан Джерри («Питтсбург», 1).
Да и вообще 3 должен быть Сарос
А так, конечно, Хеллебак лучший по влиянию на команду в этом сезоне - Пеги в плэй офф явно благодаря нему