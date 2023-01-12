Улльмарк – главный претендент на «Везина Трофи», Сорокин – 3-й, Хеллибак – 2-й (NHL.com)

Линус Улльмарк – главный претендент на приз лучшему вратарю .

Официальный сайт лиги провел предварительное голосование по итогам половины сезона.

В нем приняли участие 14 авторов, каждый называл пятерку кандидатов на получение «Везина Трофи». Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

Первое место занял вратарь « » Линус Улльмарк с 69 баллами (13 первых мест).

Вторым стал Коннор Хеллибак из «Виннипега» (55 баллов, 1 первое место). Замкнул тройку лидеров Илья Сорокин («Айлендерс», 24 балла).

В рейтинг также попали Джейк Эттинджер («Даллас», 22 балла), Андрей Василевский (« », 13), Игорь Шестеркин (« », 11), Александр Георгиев («Колорадо», 6), Логан Томпсон («Вегас», 6), Петр Кочетков («Каролина», 3), Тристан Джерри (« », 1).