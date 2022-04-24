Петр Кочетков – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ, это повторение рекорда.

22-летний голкипер дебютировал за «Каролину» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2), отразив 17 бросков из 19.

Это повторение рекорда, установленного в прошлом сезоне.

Хотя бы один матч в в этом сезоне провели также и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и (оба – «Рейнджерс»), («Тампа»), («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Иван Просветов («Аризона»), Даниил Тарасов («Коламбус»).