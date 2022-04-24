Петр Кочетков – 11-й вратарь из России, сыгравший в сезоне НХЛ, это повторение рекорда.
22-летний голкипер дебютировал за «Каролину» в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (3:2), отразив 17 бросков из 19.
Это повторение рекорда, установленного в прошлом сезоне.
Хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели также Семен Варламов и Илья Сорокин (оба – «Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба – «Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Сергей Бобровский («Флорида»), Антон Худобин («Даллас»), Илья Самсонов («Вашингтон»), Иван Просветов («Аризона»), Даниил Тарасов («Коламбус»).