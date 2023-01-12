Андрей Аршавин: «Болел за «Детройт», когда там играла «Русская пятерка» с Федоровым»
Андрей Аршавин сообщил, что болел за «Детройт», когда там играла «Русская пятерка».
– За какой хоккейный клуб вы болеете?
– Раньше это был «Детройт Ред Уингс», когда там играла «Русская пятерка» с Сергеем Федоровым.
А из нашей знаменитой пятерки времен СССР у меня был любимым хоккеистом Сергей Макаров.
– Насколько велика дружба хоккеистов и футболистов?
– Не знаю, у меня не особо много друзей в хоккее. В свое время мы плотно общались с Сашей Радуловым. Но за хоккеем так или иначе следим, – сказал экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита».
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