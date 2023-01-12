Андрей Аршавин: «Болел за «Детройт», когда там играла «Русская пятерка» с Федоровым»

Теги Зенит Андрей Аршавин Детройт Александр Радулов Сергей Федоров НХЛ Сергей Макаров Матч ТВ Хоккей

Андрей Аршавин сообщил, что болел за «Детройт», когда там играла «Русская пятерка».

– За какой хоккейный клуб вы болеете?

– Раньше это был «Детройт Ред Уингс», когда там играла «Русская пятерка» с Сергеем Федоровым.

А из нашей знаменитой пятерки времен СССР у меня был любимым хоккеистом Сергей Макаров.

– Насколько велика дружба хоккеистов и футболистов?

– Не знаю, у меня не особо много друзей в хоккее. В свое время мы плотно общались с Сашей Радуловым. Но за хоккеем так или иначе следим, – сказал экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита».

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2 комментария

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gans.gans.73
Это было в 1997_1998
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Биодудь
Детройт - это OG Buda и Воровская Лапа.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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