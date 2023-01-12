Аршавин об Овечкине: «Верю, что Саша догонит Гретцки по голам»
Андрей Аршавин верит, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).
– Как вам дуэль Александра Овечкина и Уэйна Гретцки?
– Я бы сказал, что это не дуэль, а гонка.
Все ждут, догонит ли Саша по голам Гретцки или нет. Но подождем. Верю, что догонит, – сказал экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита».
14 комментариев