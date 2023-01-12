Аршавин об Овечкине: «Верю, что Саша догонит Гретцки по голам»

Теги Зенит Андрей Аршавин Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Матч ТВ Хоккей

Андрей Аршавин верит, что Александр Овечкин догонит Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место среди лучших снайперов в истории НХЛ (809 шайб). Впереди только Гретцки (894).

– Как вам дуэль Александра Овечкина и Уэйна Гретцки?

– Я бы сказал, что это не дуэль, а гонка.

Все ждут, догонит ли Саша по голам Гретцки или нет. Но подождем. Верю, что догонит, – сказал экс-игрок, а ныне заместитель генерального директора «Зенита».

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14 комментариев

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Волк16
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Андрей, завязывай бухать! ну как Саня догонит? он уже старый...да если фиктивно много игр дадут... но пендосня не допустит, чтобы русский стал первым!!!
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Splin
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Ответ Кино Музыка
Играй они вместе, Ови до тысячи бы уже дошел.
Получал бы из-за ворот постоянно😁
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Splin
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Ответ Александр Жердин
Ну рекорды и существуют для того , чтобы их кто то превосходил. Так что удачи Александру. Хотя, если это произойдёт, в Канаде будет разрыв шаблона.
С чего вдруг то?
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Splin
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Ответ Кукич
Я не верю. В этом сезоне забьет больше 30+ , даже предположим 40. Остается ещё около 70 шайб. А Овечкин стремительно стареет, скорость пропала , ему нужно где 3- 4 сезона с результативностью не меньше 20 шайб. Если только будут спецом пропускать то тогда да
Неужели всерьез не верите? 70, это, +-, 3 сезона по 20 шайб. Скорости да, нет, но бросок никуда не пропал. За 80 игр найдется 20 возможностей щелкнуть в привычной магере. Там и скорость не нужна совсем
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Ковид 07.10.52
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Что-то очень много стало этого холопа по Пугачевой газового....Похоже нализал по Шевчуку новую должность, раз его каждый день цитируют, как его главного земляка...тьфу...
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Владимир Владимирович
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Ну тут такой момент. Я думаю американцы и канадцы не в восторге будут что такой великий рекорд побьет россиянин, да ещё какой , Путиновец. Следовательно не большие, но препятствия создадут. Но конечно главное зависит от Ови, в какой он форме будет в ближайшие три-четыре сезона
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Sevuska
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Когда перегонит Грецки , янки его спросят « чей Крым « , и Ови обнулят 😊
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Lucky_077
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Лучше бы он для России выиграл титулов, Олимпиаду, например. Как не приедет в сборную, так ноль нолем, по воротам попасть не может. Малкин и, особенно, Ковальчук для сборной гораздо больше сделали. Плевать на его заокеанские рекорды.
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e1ther - e1ther
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где то в баре футболистов поймали?)что они о хоккее высказываются))
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Александр Жердин
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Ну рекорды и существуют для того , чтобы их кто то превосходил. Так что удачи Александру. Хотя, если это произойдёт, в Канаде будет разрыв шаблона.
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Кукич
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Я не верю. В этом сезоне забьет больше 30+ , даже предположим 40. Остается ещё около 70 шайб. А Овечкин стремительно стареет, скорость пропала , ему нужно где 3- 4 сезона с результативностью не меньше 20 шайб. Если только будут спецом пропускать то тогда да
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Кино Музыка
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Играй они вместе, Ови до тысячи бы уже дошел.
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Rhett Butler
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Верим!
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corazón blanco
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Конечно, главное, чтобы здоровье не подводило и травмы обходили его стороной. И самое интересное не точ что он его обгонит, а на какой отметке остановится сам.
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