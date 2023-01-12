Бринд′Амор, Монтгомери, Дебур и Кэссиди – тренеры сборных дивизионов на Матче звезд НХЛ
НХЛ назвала тренеров сборных дивизионов на Матч звезд НХЛ-2023.
Команду Столичного дивизиона возглавит Род Бринд′Амор («Каролина»), Атлантического – Джим Монтгомери («Бостон»), Центрального – Питер Дебур («Даллас»), Тихоокеанского – Брюс Кэссиди («Вегас»).
Их команды лидировали в своих дивизионах по проценту набранных очков на 11 января.
Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.
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