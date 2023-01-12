Бринд′Амор, Монтгомери, Дебур и Кэссиди – тренеры сборных дивизионов на Матче звезд НХЛ

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НХЛ назвала тренеров сборных дивизионов на Матч звезд НХЛ-2023.

Команду Столичного дивизиона возглавит Род Бринд′Амор («Каролина»), Атлантического – Джим Монтгомери («Бостон»), Центрального – Питер ДебурДаллас»), Тихоокеанского – Брюс Кэссиди («Вегас»).

Их команды лидировали в своих дивизионах по проценту набранных очков на 11 января.

Матч звезд НХЛ в формате турнира «3 на 3» для сборных дивизионов пройдет во Флориде 4 февраля.

Овечкин, Шестеркин, Кучеров, Свечников, Капризов и Тарасенко приглашены на Матч звезд НХЛ

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