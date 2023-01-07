Джон Купер: «Кучеров стал заметен не только на льду, но и в раздевалке. На матч звезд выбрали правильного парня»

высказался касательно лидерских качеств .

Российский нападающий «Тампы» приглашен на Матч звезд .

«Кучеров – один из лучших хоккеистов лиге. И он доказывает это своей игрой.

Я смотрю на все фамилии в списке и понимаю, что из команды можно взять только одного хоккеиста, но в лиге столько хороших игроков, которых в этом списке нет. Но из нашей команды выбрали правильного парня.

Он стал заметным игроком не только на льду, но и в раздевалке.

Есть хоккеисты, которые ведут за собой, и вы думаете: «Ну, такой яркий игрок должен быть лидером». Но далеко не всегда это так. Некоторые из наших лидеров были очень тихими.

Кучеров оказывает позитивное влияние на команду. Ему просто нужно было научиться использовать это влияние, а это приходит с возрастом и опытом. Это для него еще один шаг на его пути как хоккеиста», – сказал главный тренер « ».