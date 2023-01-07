Сергачев о Кучерове: «Вероятно, один из лучших игроков, когда-либо игравших в хоккей. И точно один из самых умных»

Теги Тампа-Бэй Матч звезд НХЛ НХЛ Никита Кучеров Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев считает Никиту Кучерова одним из лучших хоккеистов в истории.

Российский нападающий «Тампы» был приглашен для участия в Матче звезд НХЛ от Атлантического дивизиона.

«Это не разовая история. Он каждый год играет на уровне участника Матча звезд. Вероятно, он один из лучших игроков, когда-либо игравших в хоккей. И точно один из самых умных хоккеистов. 

С ним приятно находиться рядом и быть в одной команде», – сказал защитник «Лайтнинг».

Кучеров в четвертый раз попал в список участников Матча звезд НХЛ.

Нападающий набрал 55 (14+44) очков в 38 матчах текущего регулярного чемпионата.

1 комментарий

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хОКкейный батя
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