Сергачев о Кучерове: «Вероятно, один из лучших игроков, когда-либо игравших в хоккей. И точно один из самых умных»

считает одним из лучших хоккеистов в истории.

Российский нападающий « » был приглашен для участия в от Атлантического дивизиона.

«Это не разовая история. Он каждый год играет на уровне участника Матча звезд. Вероятно, он один из лучших игроков, когда-либо игравших в хоккей. И точно один из самых умных хоккеистов.

С ним приятно находиться рядом и быть в одной команде», – сказал защитник «Лайтнинг».

Кучеров в четвертый раз попал в список участников Матча звезд НХЛ.

Нападающий набрал 55 (14+44) очков в 38 матчах текущего регулярного чемпионата.