Макдэвид разделил с Гретцки 1-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет

Теги Эдмонтон Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид забил победный гол и сделал передачу в матче с «Анахаймом» (6:2).

25-летний нападающий «Эдмонтона» забросил решающую шайбу в игре в 58-й раз в карьере.

Он повторил достижение Уэйна Гретцки (58), разделив с ним первое место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет.

В нынешнем сезоне на счету Макдэвида 79 (35+44) очков в 43 играх. 

13 января ему исполнится 26 лет.

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6 комментариев

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GreatMcDavid97
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Ответ Michael_Monza
Без КС за всю карьеру.
С КС полно всякого сброда. Это не показатель
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Рамиль Кизимов
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Ответ Kanan Jarrus
в следующем сезоне оформит 1000 очко и станет величайшим в хоккеистом после Гретцки и Лемье, приятного просмотра
Сразу 2000 оформит. Величайший, с тремя выигранными сериями плей-офф 👍
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Serge Vendino
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Ответ Kanan Jarrus
в следующем сезоне оформит 1000 очко и станет величайшим в хоккеистом после Гретцки и Лемье, приятного просмотра
Для третьего величайшего КС хотя бы один выиграть бы, можно с Конн Смайтом
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Носки Макдэвида
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Не благодари, Коннор!
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Michael_Monza
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Ответ Kanan Jarrus
в следующем сезоне оформит 1000 очко и станет величайшим в хоккеистом после Гретцки и Лемье, приятного просмотра
Без КС за всю карьеру.
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Kanan Jarrus
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в следующем сезоне оформит 1000 очко и станет величайшим в хоккеистом после Гретцки и Лемье, приятного просмотра
+9
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+2
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