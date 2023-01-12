Макдэвид разделил с Гретцки 1-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет

забил победный гол и сделал передачу в матче с «Анахаймом» (6:2).

25-летний нападающий « » забросил решающую шайбу в игре в 58-й раз в карьере.

Он повторил достижение (58), разделив с ним первое место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет.

В нынешнем сезоне на счету Макдэвида 79 (35+44) очков в 43 играх.

13 января ему исполнится 26 лет.