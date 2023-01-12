Макдэвид разделил с Гретцки 1-е место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет
Коннор Макдэвид забил победный гол и сделал передачу в матче с «Анахаймом» (6:2).
25-летний нападающий «Эдмонтона» забросил решающую шайбу в игре в 58-й раз в карьере.
Он повторил достижение Уэйна Гретцки (58), разделив с ним первое место по победным голам в истории НХЛ среди игроков в возрасте до 26 лет.
В нынешнем сезоне на счету Макдэвида 79 (35+44) очков в 43 играх.
13 января ему исполнится 26 лет.
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