Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками. У Макдэвида – 77, у Драйзайтля – 62

вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками.

Форвард « » набрал 4 (2+2) балла в игре регулярного чемпионата с «Коламбусом» (6:2).

С 59 (16+43) очками в 39 матчах он вышел на чистое 3-е месте в гонке бомбардиров, опередив на 1 балл Давида Пастрняка (« », 32+26 в 40 играх) и Джейсона Робертсона (« », 29+29 в 42).

Выше идут два игрока «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид с 77 очками (34+43 в 42) и Леон Драйзайтль с 62 очками (22+40 в 40).