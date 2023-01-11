Кучеров вышел на чистое 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками. У Макдэвида – 77, у Драйзайтля – 62

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Никита Кучеров вышел на 3-е место в гонке бомбардиров НХЛ с 59 очками.

Форвард «Тампы» набрал 4 (2+2) балла в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:2). 

С 59 (16+43) очками в 39 матчах он вышел на чистое 3-е месте в гонке бомбардиров, опередив на 1 балл Давида Пастрняка («Бостон», 32+26 в 40 играх) и Джейсона Робертсона («Даллас», 29+29 в 42). 

Выше идут два игрока «Эдмонтона» – Коннор Макдэвид с 77 очками (34+43 в 42) и Леон Драйзайтль с 62 очками (22+40 в 40). 

4 комментария

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Teokrat
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Куч божит
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dosatuy
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Эту машину Макдэвида кто-нибудь остановит??? Но в хорошем смысле а не травмой.
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FromGabon
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макдэвид на другой планете
+2
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curdboy
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И у всех троих лидеров показатель полезности невысокий, от +1 до +3))
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