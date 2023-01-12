Костин сделал 2-й дубль в сезоне, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 7+4 в 27 играх

Форвард « » забил два гола в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан второй звездой.

Россиянин сделал второй дубль в текущем чемпионате , прервав серию без очков из 4 игр.

Всего в 27 матчах сезона на его счету 11 (7+4) баллов.

Сегодня за 15:17 (1:07 – в большинстве) у Костина 6 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».