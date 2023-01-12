Костин сделал 2-й дубль в сезоне, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 7+4 в 27 играх
Форвард «Эдмонтона» Клим Кости забил два гола в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан второй звездой.
Россиянин сделал второй дубль в текущем чемпионате НХЛ, прервав серию без очков из 4 игр.
Всего в 27 матчах сезона на его счету 11 (7+4) баллов.
Сегодня за 15:17 (1:07 – в большинстве) у Костина 6 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».
Сам он после матча говорил, что пока не достоин 3-х шайб в одном матче и нужно много работать.
Походу Костин окончательно закрепился в 3-ем звене с РНХ и Янмарком