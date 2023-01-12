Костин сделал 2-й дубль в сезоне, став 2-й звездой матча с «Анахаймом». У него 7+4 в 27 играх

Теги Эдмонтон НХЛ Клим Костин Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Клим Кости забил два гола в матче с «Анахаймом» (6:2) и был признан второй звездой.

Россиянин сделал второй дубль в текущем чемпионате НХЛ, прервав серию без очков из 4 игр.

Всего в 27 матчах сезона на его счету 11 (7+4) баллов.

Сегодня за 15:17 (1:07 – в большинстве) у Костина 6 бросков в створ ворот, 2 хита, полезность – «плюс 2».

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5 комментариев

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dosatuy
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И очки в основном в Эдмонтоне набрал? Ощущение, что Вудкрофт даёт шансы. Кейн. Костин.
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Serge Vendino
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Ответ Артем Ивашкин
Жаль до хет-трика не доехал. В 3-ем периоде буквально вся команда пыталась играть на Клима. Выходил в большинстве. Сам он после матча говорил, что пока не достоин 3-х шайб в одном матче и нужно много работать. Походу Костин окончательно закрепился в 3-ем звене с РНХ и Янмарком
Неплохая компания
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ogent
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Пас ему Янмарк сделал конечно же шикарный.....
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Артем Ивашкин
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Жаль до хет-трика не доехал. В 3-ем периоде буквально вся команда пыталась играть на Клима. Выходил в большинстве.

Сам он после матча говорил, что пока не достоин 3-х шайб в одном матче и нужно много работать.

Походу Костин окончательно закрепился в 3-ем звене с РНХ и Янмарком
+13
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стакан морса
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Прям глаз радуется наблюдать за Климом, молодчик!
+4
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