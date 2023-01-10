Тренер «Эдмонтона» о драке Костина и хитах в матче с «Кингс»: «Команда хорошо показала себя в борьбе – положительный знак»

Теги Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Клим Костин Джей Вудкрофт Хоккей

Джей Вудкрофт высказался о поражении «Эдмонтона» от «Лос-Анджелеса» (3:6) в НХЛ.

«Мы уступили в битве спецбригад. Это стало определяющим в матче», – отметил тренер.

Также Вудкрофт высказался о хитах игроков «Ойлерс» и драке Клим Костина с Бренданом Лемье.

Наша команда хорошо показала себя в борьбе, жарко проявила себя в матче, в котором все пошло не так, как нам хотелось. Это положительный знак. У нас было несколько хороших, чистых хитов в их техничных игроков. В плане физики мы были хороши», – сказал Вудкрофт.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий