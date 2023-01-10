Тренер «Эдмонтона» о драке Костина и хитах в матче с «Кингс»: «Команда хорошо показала себя в борьбе – положительный знак»
Джей Вудкрофт высказался о поражении «Эдмонтона» от «Лос-Анджелеса» (3:6) в НХЛ.
«Мы уступили в битве спецбригад. Это стало определяющим в матче», – отметил тренер.
Также Вудкрофт высказался о хитах игроков «Ойлерс» и драке Клим Костина с Бренданом Лемье.
Наша команда хорошо показала себя в борьбе, жарко проявила себя в матче, в котором все пошло не так, как нам хотелось. Это положительный знак. У нас было несколько хороших, чистых хитов в их техничных игроков. В плане физики мы были хороши», – сказал Вудкрофт.
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