Тренер «Эдмонтона» о драке Костина и хитах в матче с «Кингс»: «Команда хорошо показала себя в борьбе – положительный знак»

высказался о поражении « » от « » (3:6) в .

«Мы уступили в битве спецбригад. Это стало определяющим в матче», – отметил тренер.

Также Вудкрофт высказался о хитах игроков «Ойлерс» и драке с Бренданом Лемье.

Наша команда хорошо показала себя в борьбе, жарко проявила себя в матче, в котором все пошло не так, как нам хотелось. Это положительный знак. У нас было несколько хороших, чистых хитов в их техничных игроков. В плане физики мы были хороши», – сказал Вудкрофт.