Костин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». У него 3+2 в 5 последних играх

забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Форвард « » стал автором единственной шайбы своей команды в матче с « » (1:2).

На его счету стало 9 (5+4) очков в 22 играх за «Ойлерс», при этом в последних 5 матчах – 5 (3+2) баллов.

Сегодня Костин (15:04, 2:13 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также у него 3 силовых приема и 1 потеря.