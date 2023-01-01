Костин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом». У него 3+2 в 5 последних играх

Теги Эдмонтон НХЛ Виннипег Клим Костин Хоккей

Клим Костин забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Виннипегом».

Форвард «Эдмонтона» стал автором единственной шайбы своей команды в матче с «Виннипегом» (1:2). 

На его счету стало 9 (5+4) очков в 22 играх за «Ойлерс», при этом в последних 5 матчах – 5 (3+2) баллов. 

Сегодня Костин (15:04, 2:13 – в большинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также у него 3 силовых приема и 1 потеря. 

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1 комментарий

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стакан морса
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Клим, молодчик! 1,2-1,4 млн в год на след сезон светит
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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