Айэленд о 6:2 с Минском: «Рад, что 14 игроков «Куньлуня» набрали очки»

Главный тренер « » подвел итоги матча с минским « » (6:2).

«Хорошо начали матч – это и стало причиной того, что 60 минут прошли в том темпе, который мы хотели. Хорошо сыграли, получилось все сделать в меньшинстве и большинстве, обе спецбригады проявили себя достаточно хорошо.

Ребята правильно отреагировали на мои комментарии после матча с «Северсталью», который мы упустили. Поэтому я доволен. Каждый игрок полностью выложился в этом матче.

Наверное, отмечу Смита, который тоже провел замечательную работу. Ключевым моментом стал его сэйв при счете 2:1. Очень доволен вкладом всех игроков. Не будем забывать, что «Динамо» Минск – хорошая команда. С ними нужно внимательно играть в защите, быть максимально дисциплинированными и соблюдать рабочую этику. Нам нужно придерживаться всех этих моментов, чтобы добиваться успеха в дальнейшем.

Конечно, не может не радовать, что сегодня 14 человек набрали очки. Хет-трик у Пу, три очка у . Нам нужно требовать от ребят все больший вклад, потому что недавно мы потеряли хорошего центра.

Пу – молодой игрок, который все еще развивается как психологически, так и физически. Наверное, когда он осознает свой потенциал, сможет играть еще лучше. Последнее время он усердно работает, что приносит результат», – сказал Грег Айэленд.