Грег Айэленд: «Когда «Куньлунь» играет «5 на 5», все получается. Обидно, что много времени проводим в меньшинстве»

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Грег Айэленд высказался после матча против «Северстали» (5:6).

– Сложно комментировать сегодняшнюю игру. Мы проиграли 6:5, забили пять голов. Мы должны были выигрывать. Владели шайбой весь второй период. Когда проводим такое значительное количество времени в меньшинстве, становится не очень просто.

– Последние три игры команда проигрывает в одно очко.

– Да, есть улучшения в качестве игры команды. Это касается не только последней недели. Обидно, что много времени проводим в меньшинстве. Когда мы играем «5 на 5», у нас все получается.

Сегодня получилось реализовать большинство. Есть много хороших моментов. Команда играет лучше. Сегодня должны были выигрывать, – сказал главный тренер «Куньлуня».

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