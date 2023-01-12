Вудкрофт о 2:6 от «Куньлуня»: «Если «Динамо» не хочет в плей-офф, можем продолжать играть так, как в этом матче»

Главный тренер минского « » подвел итоги матча с « » (2:6).

«Было очевидно, что те усилия, которые прилагались нашей командой, недостаточны. Мы просто недостаточно хорошо все делали. Команда играла не только не на своём уровне, но и не на уровне соперника.

Понимаем, где мы находимся, что нам нужно быть выше и бороться за плей-офф. Однако наша команда играла так, будто у нее еще девять жизней, а соперник словно бился за единственную жизнь. Нам нужно срочно меняться. Звено чекеров, которое должно мешать лидерам соперника, не выполняло свою задачу, поэтому пришлось менять его состав.

После пресс-конференции у нас будет собрание с тренерами, будем разрабатывать план на следующие дни. Сразу скажу, что будут изменения в составе. Все понимают, где мы находимся и что нам нужно бороться за плей-офф. Есть очень много нюансов, в том числе и ментальных. Наши игроки знают нашу систему, понимают, что каждая игра очень важна.

У нас нет большого количества дорог, которыми мы можем попасть в плей-офф. Все должны посмотреть в зеркало и спросить себя: «Хотим ли мы играть в плей-офф? И можно ли попасть в плей-офф с хоккеем, который мы показали?»

Конечно, мы хотим попасть в плей-офф. Но нужно что-то поменять. Ну, а если мы не хотим в плей-офф, можем продолжать играть так, как в этом матче», – сказал .