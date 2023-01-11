Станислав Галиев: «Знаем, какие задачи сейчас стоят перед «Ак Барсом», поэтому не стараемся играть красиво, важен результат»

прокомментировал победу в матче против « » (2:1).

− Получился хороший матч, взяли важные два очка. Тимур [ ] нас сегодня здорово подтащил. Всем ребятам спасибо, все молодцы, продолжаем биться за плей-офф.

− Подведите итоги выездной серии: позитивный результат, но не все получалось по ходу игры.

− По игре не все всегда получается, но мы верим в каждого из нас. Знаем, какие задачи перед нами сейчас стоят, поэтому не стараемся играть красиво, важен результат. Все работают, все стараются, из-за этого, может быть, такие переломные игры случаются.

− В чем команда прибавила?

− В дисциплине. Все выполняют задание тренеров, все бьются, стараются. Пытаемся довести шайбу до ворот.

Знали, что Омск хорошо блокирует броски, поэтому сегодня надо было похитрее сыграть. У них хорошие отскоки от борта, чем сам «Авангард» пользовался; где-то старались открыться за спину защитникам. По итогу результат хороший. Некрасиво, но позитивно.

− Впереди матчи с принципиальными соперниками, они будут для нас определяющими перед плей-офф?

− Думаю, этот месяц самый важный для нас, он многое решит. И в плане уверенности у ребят, и в плане расположения в турнирной таблицы. Каждая игра сейчас сопоставима с седьмой игрой плей-офф, – сказал нападающий « ».