Шарипзянов про 1:2 от «Ак Барса»: «Матч уровня плей-офф, давно таких плотных игр не было»

высказался после матча с « » (1:2).

«Хороший матч, давно таких плотных игр не было. Матч уровня плей-офф, но, к сожалению, мы совершили больше ошибок, чем соперник.

«Ак Барс» с заслуженной победой, а мы готовимся дальше, нам с Казанью еще два раза играть, так что не стоит расслабляться.

Не сказал бы, что «Ак Барс» превзошел нас по движению. Что касается вбрасываний, то это не только работа центрального нападающего, но и крайние защитники должны помогать на подборах. В целом, да, мы были хуже, поэтому и проиграли.

Добавили в третьем периоде на морально-волевых? Да в принципе весь матч играли хорошо, первая смена только такая неудачная вышла, где-то не разобрались. Опытные ребята были на льду, должны лучше начинать встречу, контролировать шайбу. Мы не имеем права пропускать в первой смене. Дальше забили свой гол, но, увы, в третьем периоде игроку «Ак Барса» шайба прямо на клюшку отскочила. Ну и вратарь у казанцев здорово сыграл, много моментов вытащил, мы должны больше забивать голов.

Как сильно изменился «Ак Барс» при ? Перед игрой тренеры говорили, что они сейчас действуют дисциплинированно, и это было видно. Они более системно, командно играют, больше с шайбой, чем было раньше. И у нас возникали некоторые проблемы. Но ничего страшного, разберем видео и будем готовиться», – сказал защитник « ».