Михаил Кравец: «Хотелось бы, чтобы «Авангард» применял больше силовых приемов, и нападающие «Ак Барса» чувствовали боль от наших защитников»

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец подвел итоги матча с «Ак Барсом» (1:2).

«Предупреждал команду, что Казань сейчас в хорошем тонусе. Команда очень прилично играет последние игры и в обороне, и в атаке. В принципе, она и до этого такая же была.

В этом матче, показалось, первая смена агрессивная была, но какой-то выброс, малейшая расслабленность, проигрыш единоборства – гол. То же самое и со вторым голом – недоработка в обороне.

С такой командой больше работает характер, мужество. И, мне кажется, в первом и втором периоде мы ушли от игры, в которую играли до этого. Мы держали шайбу, начинали атаку, короткими передачами отрезали. Здесь почему-то стали выбрасывать шайбу. В третьем периоде с нашей стороны была достаточно хорошая игра. К сожалению, не забили свои моменты и пропустили этот гол.

Игра могла быть и в одну, и в другую сторону по моментам. Делаем выводы, анализируем и двигаемся дальше.

Почему «Авангард» серьезно проиграл по броскам в створ и вбрасываниям? Это чисто мастерство игроков, которые на вбрасываниях уступили другим игрокам. Значит, они больше хотели, больше желания, больше мастерства проявили. Других нет моментов. Нужно стиснуть зубы и побеждать, доказывать. Только в этом проблема.

Какие положительные моменты в такой игре? Действительно, терпели. Как могли бились, не уступали. Конечно, хотелось бы, чтобы мы больше единоборств выиграли. Но ни одного слабохарактерного я в команде не увидел. Ребята доказывали и держали удар.

Единственное – хотелось бы, чтобы в той же обороне и в давлении все-таки мы больше применяли силовых приемов, и нападающие Казани чувствовали эту боль от наших защитников», – сказал главный тренер «Авангарда».

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8 комментариев

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мик джагер
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Садист какой то тренер... Может правда и мазохист скрытый!!!!!!
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Илья Муромец
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Ответ RVC
Такое чувство что вы уже по инерции пишете что Ак Барс не играет. Сегодня Ак Барс играл очень хорошо, высокие скорости и куча моментов в первой половине игры. Реализация подвела, Мишуров подтащил. Разгромно могли уже выигрывать к середине матча. А в 3 периоде, при 1-1 и тем более 2-1, понятное дело, стали с оглядкой на свои ворота играть уже
Не добавить, не убавить ! Всё верно изложил... 👍☝️👌
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RVC
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Ответ Павел Очнев
Уже давно замечено что Авангард не может "взламывать" плотную оборону и когда их прессуют даже в своей зоне... Ак Барс по делу выиграл,в излюбленном стиле Билла.. т.е. сам не очень красиво играет и сопернику не даёт играть...после второго гола,Барсы ушли в оборону и отдали инициативу Ястребам...
Такое чувство что вы уже по инерции пишете что Ак Барс не играет. Сегодня Ак Барс играл очень хорошо, высокие скорости и куча моментов в первой половине игры. Реализация подвела, Мишуров подтащил. Разгромно могли уже выигрывать к середине матча. А в 3 периоде, при 1-1 и тем более 2-1, понятное дело, стали с оглядкой на свои ворота играть уже
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Ыжык
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АБ полностью переиграл АО и заодно показал какая примерно будет игра в по. И в такой игре тактика Авангарда может дать сбой. Надеюсь Кравец это понимает.
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Павел Очнев
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Уже давно замечено что Авангард не может "взламывать" плотную оборону и когда их прессуют даже в своей зоне... Ак Барс по делу выиграл,в излюбленном стиле Билла.. т.е. сам не очень красиво играет и сопернику не даёт играть...после второго гола,Барсы ушли в оборону и отдали инициативу Ястребам...
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artem klishin
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достаточно много Авангард провел силовых приемов – 25. это каждые две минуты хит примерно. сколько ещё надо то для такой играющей команды?
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Rodgeras
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Они чувствовали боль от игры с Хартли! Доставь им эту боль в играх с тобой!
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Сергей Шипков
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Проиграли по делу ак барс в основном давил
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