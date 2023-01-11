Михаил Кравец: «Хотелось бы, чтобы «Авангард» применял больше силовых приемов, и нападающие «Ак Барса» чувствовали боль от наших защитников»

подвел итоги матча с « » (1:2).

«Предупреждал команду, что Казань сейчас в хорошем тонусе. Команда очень прилично играет последние игры и в обороне, и в атаке. В принципе, она и до этого такая же была.

В этом матче, показалось, первая смена агрессивная была, но какой-то выброс, малейшая расслабленность, проигрыш единоборства – гол. То же самое и со вторым голом – недоработка в обороне.

С такой командой больше работает характер, мужество. И, мне кажется, в первом и втором периоде мы ушли от игры, в которую играли до этого. Мы держали шайбу, начинали атаку, короткими передачами отрезали. Здесь почему-то стали выбрасывать шайбу. В третьем периоде с нашей стороны была достаточно хорошая игра. К сожалению, не забили свои моменты и пропустили этот гол.

Игра могла быть и в одну, и в другую сторону по моментам. Делаем выводы, анализируем и двигаемся дальше.

Почему «Авангард» серьезно проиграл по броскам в створ и вбрасываниям? Это чисто мастерство игроков, которые на вбрасываниях уступили другим игрокам. Значит, они больше хотели, больше желания, больше мастерства проявили. Других нет моментов. Нужно стиснуть зубы и побеждать, доказывать. Только в этом проблема.

Какие положительные моменты в такой игре? Действительно, терпели. Как могли бились, не уступали. Конечно, хотелось бы, чтобы мы больше единоборств выиграли. Но ни одного слабохарактерного я в команде не увидел. Ребята доказывали и держали удар.

Единственное – хотелось бы, чтобы в той же обороне и в давлении все-таки мы больше применяли силовых приемов, и нападающие Казани чувствовали эту боль от наших защитников», – сказал главный тренер « ».