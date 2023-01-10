Саночник Репилов считает, что Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет Гретцки: «Он внес весомый вклад в историю страны»

заслужит звание Героя России, если обойдет Уэйна Гретцки, считает .

Трехкратный чемпион мира и член сборной России по санному спорту высказался о выступлениях капитана « ».

– Овечкину хватит времени обойти Гретцки?

– Конечно! Спокойно сделает этот рекорд. В характере наших спортсменов, когда ты подходишь впритык к сопернику, открытие второго дыхания.

У Саши хватит сил и здоровья. Сколько у Овечкина, 809 шайб? Осталось 80 с копейками до рекорда, почти 10% от общего количества. Он практически в каждом матче забрасывает, поэтому все будет хорошо.

– Героя России наш форвард заслужит?

– Почему и нет? Он уже вошел в историю российского, американского и мирового хоккея, является топовым игроком НХЛ. Если общество не будет против, вручать награду нужно.

Эту медаль вручают за заслуги перед государством и народом, за совершение подвига. А Александр внес весомый вклад в историю страны, и он подходит под эти критерии, – сказал Репилов.

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