Саночник Репилов считает, что Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет Гретцки: «Он внес весомый вклад в историю страны»
Александр Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет Уэйна Гретцки, считает Роман Репилов.
Трехкратный чемпион мира и член сборной России по санному спорту высказался о выступлениях капитана «Вашингтона».
– Овечкину хватит времени обойти Гретцки?
– Конечно! Спокойно сделает этот рекорд. В характере наших спортсменов, когда ты подходишь впритык к сопернику, открытие второго дыхания.
У Саши хватит сил и здоровья. Сколько у Овечкина, 809 шайб? Осталось 80 с копейками до рекорда, почти 10% от общего количества. Он практически в каждом матче забрасывает, поэтому все будет хорошо.
– Героя России наш форвард заслужит?
– Почему и нет? Он уже вошел в историю российского, американского и мирового хоккея, является топовым игроком НХЛ. Если общество не будет против, вручать награду нужно.
Эту медаль вручают за заслуги перед государством и народом, за совершение подвига. А Александр внес весомый вклад в историю страны, и он подходит под эти критерии, – сказал Репилов.
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А рекорды СССР и РФ в своё время обновил Мозякин, что-то не дали ему героя
Хотя, по-моему, россия уже дискредитировала все звания и награды, раздавая их по знакомству и соседству.
Введите для спортсменов какой нибудь орден , орден Яшина например и вручайте!
А звание Героя России, другие заслуги!
Совсем ипанулись что ли?
Спортивный рекорд и геройский подвиг - всё-таки разные вещи.