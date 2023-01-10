Саночник Репилов считает, что Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет Гретцки: «Он внес весомый вклад в историю страны»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Роман Репилов Матч ТВ Хоккей

Александр Овечкин заслужит звание Героя России, если обойдет Уэйна Гретцки, считает Роман Репилов.

Трехкратный чемпион мира и член сборной России по санному спорту высказался о выступлениях капитана «Вашингтона».

– Овечкину хватит времени обойти Гретцки?

– Конечно! Спокойно сделает этот рекорд. В характере наших спортсменов, когда ты подходишь впритык к сопернику, открытие второго дыхания.

У Саши хватит сил и здоровья. Сколько у Овечкина, 809 шайб? Осталось 80 с копейками до рекорда, почти 10% от общего количества. Он практически в каждом матче забрасывает, поэтому все будет хорошо.

– Героя России наш форвард заслужит?

– Почему и нет? Он уже вошел в историю российского, американского и мирового хоккея, является топовым игроком НХЛ. Если общество не будет против, вручать награду нужно.

Эту медаль вручают за заслуги перед государством и народом, за совершение подвига. А Александр внес весомый вклад в историю страны, и он подходит под эти критерии, – сказал Репилов.

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16 комментариев

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Наверное всё же героя США, там играет их рекорды бьёт .
А рекорды СССР и РФ в своё время обновил Мозякин, что-то не дали ему героя
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Михаил1970
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Ответ Evincive
Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением геройского подвига. Спортивный рекорд и геройский подвиг - всё-таки разные вещи.
Он динамовец, значит гэбист. Сейчас выполняет важное спецзадание, работает под прикрытием. А между делом еще и рекорд НХЛ успевает установить.
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Михаил1970
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На вручение звезды в Кремль придет в шлепанцах
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alklimov2018
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Все говорят что вклад, но никто не может сказать какой...
Хотя, по-моему, россия уже дискредитировала все звания и награды, раздавая их по знакомству и соседству.
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oleg777
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Репилов с трассы ни разу не вылетал , интересно, головой не бился?
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позор не адекватам
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Хм, как бы с уважением я не относился к Саше, это перебор будет.
Введите для спортсменов какой нибудь орден , орден Яшина например и вручайте!
А звание Героя России, другие заслуги!
Совсем ипанулись что ли?
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DD102DD
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Лазутина, Егорова - Овечкина точно не хватает.
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Николай Викторо
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Героем какой страны желаете сделать Александра, дражащий санночник?
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Пилипенко Дмитрий
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Учитывая, что Пригожин герой трижды, то авечкин тоже заслуживает ! Это будет достойно, ведь медальки и ордена раздают каждую недельку в Кремле !
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memphis
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В современной России звание Героя Россия надавали уже таким спорным персонажам, что Овечкин на их фоне будет смотреться действительно положительным примером.
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Cube Litening C:68X
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Ответ Evincive
Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением геройского подвига. Спортивный рекорд и геройский подвиг - всё-таки разные вещи.
Домре же присвоили героя Беларуси..хотя,есть разница,она свою страну на Олимпиаде прославила,а Саня клуб Вашингтон Капиталз,что во вражеской стране находится..
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Dinamik1
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Я согласен.Токому клоуну как дзюба дали орден а уж Овечкин заслужил на много больше.
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Evincive
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Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с свершением геройского подвига.
Спортивный рекорд и геройский подвиг - всё-таки разные вещи.
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tam005
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А он что в России играет? Герой Сша и Канады уж тогда))
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Евгений Мешков
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не, вы че серьезно?
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Даво Джагарян
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В чат зашел Шмурнов
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