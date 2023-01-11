Малкин о камбэке «Питтсбурга» с 0:3 в матче с «Ванкувером»: «Мы верили, что cможем вернуться в игру. Вот такая у нас команда»

Теги Питтсбург Ванкувер Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин высказался о камбэке «Питтсбурга» с 0:3 в матче против «Ванкувера».

36-летний форвард набрал 4 (2+2) очка и был признан первой звездой встречи. «Пингвинс» добились победы со счетом 5:4. 

«Мы верили, что cможем вернуться в игру. Вот такая у нас команда. Это важная победа. Все ребята поддерживали друг друга», – сказал Малкин после игры. 

Игроки «Питтсбурга» были на похоронах отца Летанга. Команда отправилась в Монреаль вместо возвращения домой после выезда – так решили лидеры

«Питтсбург» прилетел с похорон отца Летанга сразу на матч с «Ванкувером» и отыгрался с 0:3. У Малкина – 2+2

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sk0208827
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Старая гвардия в ударе!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Why always me?!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да просто против Ванкувера играли) Они уже много матчей в этом сезоне слили, ведя в счёте в 2 шайбы и больше.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий