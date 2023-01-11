Малкин о камбэке «Питтсбурга» с 0:3 в матче с «Ванкувером»: «Мы верили, что cможем вернуться в игру. Вот такая у нас команда»

высказался о камбэке «Питтсбурга» с 0:3 в матче против « ».

36-летний форвард набрал 4 (2+2) очка и был признан первой звездой встречи. «Пингвинс» добились победы со счетом 5:4.

«Мы верили, что cможем вернуться в игру. Вот такая у нас команда. Это важная победа. Все ребята поддерживали друг друга», – сказал Малкин после игры.

Игроки «Питтсбурга» были на похоронах отца Летанга. Команда отправилась в Монреаль вместо возвращения домой после выезда – так решили лидеры

«Питтсбург» прилетел с похорон отца Летанга сразу на матч с «Ванкувером» и отыгрался с 0:3. У Малкина – 2+2