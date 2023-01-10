Игроки «Питтсбурга» присутствовали на похоронах отца Летанга. Команда отправилась в Монреаль вместо возвращения домой после выезда – так решили лидеры

Хоккеисты « » поддержали на похоронах отца.

О смерти отца защитника «Пингвинс» стало известно в начале января. Тогда Летанг отправился домой к семье.

С того момента «Питтсбург» сыграл три выездных матча – против «Бостона» (1:2), «Вегаса» (2:5) и «Аризоны» (4:1).

Игра с «Койотис» состоялась в воскресенье. Вместо оперативного возвращения домой с выезда команда отправилась в Монреаль, чтобы поддержать Летанга.

В ночь с воскресенья на понедельник команда прибыла в Монреаль.

Как сообщает The Athletic, группа лидеров «Питтсбурга» приняла решение о том, что команда должна присутствовать на похоронах отца Летанга.

За изменением планов команды последовали определенные логистические корректировки. Сообщается, что сотрудник «Пингвинс» должен был приехать в Финикс и встретиться с командой, чтобы передать паспорта. Документы требовались для того, чтобы въехать в Канаду.