Игроки «Питтсбурга» присутствовали на похоронах отца Летанга. Команда отправилась в Монреаль вместо возвращения домой после выезда – так решили лидеры

Теги Питтсбург Крис Летанг НХЛ Хоккей

Хоккеисты «Питтсбурга» поддержали Криса Летанга на похоронах отца.

О смерти отца защитника «Пингвинс» стало известно в начале января. Тогда Летанг отправился домой к семье.

С того момента «Питтсбург» сыграл три выездных матча – против «Бостона» (1:2), «Вегаса» (2:5) и «Аризоны» (4:1).

Игра с «Койотис» состоялась в воскресенье. Вместо оперативного возвращения домой с выезда команда отправилась в Монреаль, чтобы поддержать Летанга.

В ночь с воскресенья на понедельник команда прибыла в Монреаль.

Как сообщает The Athletic, группа лидеров «Питтсбурга» приняла решение о том, что команда должна присутствовать на похоронах отца Летанга.

За изменением планов команды последовали определенные логистические корректировки. Сообщается, что сотрудник «Пингвинс» должен был приехать в Финикс и встретиться с командой, чтобы передать паспорта. Документы требовались для того, чтобы въехать в Канаду.

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1 комментарий

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забил на оборону
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Красиво. Молодцы. Летанг - один из трёх мушкетёров.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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