Сергей Гусев о Марченко: «Югра» его воспитала, а СКА этот талант огранил. У Петербурга большие возможности по развитию игроков»

высказался о хет-трике в матче НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

– В России Марченко считают воспитанником «Югры», но он родился в Барнауле.

– В Ханты-Мансийск Кирилл приехал в 13 лет – из Тюмени вместе с тренером Олегом Таубером и еще несколькими юниорами. Понятно, что основное хоккейное образование он получил в Югре, где большую работу провел наш ведущий тренер по молодежи Дмитрий Бурлуцкий. Но и Барнаул с Тюменью забывать не нужно.

Кстати, примерно в то же время нашу школу прошли и другие воспитанники, которые сегодня заметны на высоком уровне – Иван Морозов, Данил Башкиров, Александр Яремчук, Павел Шэн, Данила Галенюк.

– Тем не менее мало кому из новичков НХЛ удается сделать хет-трик в первом же сезоне.

– Конечно, идеальный для нас вариант – если бы Кирилл сделал хет-трики за «Югру» и за национальную сборную России. Но и три гола в НХЛ – это событие.

Вообще для нас этот хет-трик не стал сюрпризом, поскольку талант игрока очевиден. « » его воспитала, а СКА, куда он перешел в сезоне-2018/19, этот талант огранил. У Санкт-Петербурга сегодня большие возможности по развитию игроков, Марченко – лишь один из примеров. Все логично.

– Знаем, что «Югре» не просто дался этот обмен в СКА.

– Постоянно общаемся с нашей молодежью, говорим о том, что сначала нужно пройти весь путь из «Мамонтов» в «Югру» и только потом, сформировавшись на уровне основной команды, смотреть дальше. В том сезоне из «Югры» уехали в Питер не только Марченко, но и Морозов с Галенюком, тоже очень способные молодые хоккеисты.

Мы стремимся к тому, чтобы найти баланс при карьерном развитии своей молодежи и, скажем так, избежать быстрых потерь. Со СКА, где подготовка молодежи тоже в приоритете, есть взаимодействие. И оно идет во благо всего российского хоккея, – сказал генеральный менеджер «Югры».

🎩🎩🎩 Первый хет-трик Марченко в НХЛ! Весной ему не давали играть в СКА