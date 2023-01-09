Сергей Черкас: «Марченко в СКА никто не гнобил. Ему повезло, что он попал в систему клуба, там его подготовили до уровня требований Северной Америки»

Теги СКА Коламбус НХЛ Сергей Черкас КХЛ СКА-Нева Кирилл Марченко Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал хет-трик Кирилла Марченко в матче НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

Нападающий, выступающий за «Коламбус», ранее играл в КХЛ за СКА.

– С Марченко ничего удивительного. Он здорово и в СКА играл. И перевели его в «СКА-Неву» не потому, что он плохо играл, а потому что собрался отъезжать. Было принято решение отправить его в фарм-клуб.

Думаю, системе СКА нужно сказать спасибо за то, что она подготовили такого игрока, он проявляет себя в НХЛ.

– Вот вы хвалите все время СКА. А другие считают, что клуб сослал Марченко в «СКА-Неву» из-за того, что форвард не захотел заключать новый контракт с клубом.

– Что значит «сослал»? Я не согласен с этим. Если игрок собирается уезжать, какой смысл натаскивать его в команде? Он чье-то место будет в ней занимать.

Марченко имел игровое время в СКА. Его использовали по полной программе, никто не гнобил, как думают некоторые. Но когда прошла информация, что игрок собрался в Северную Америку, его убрали из состава.

Может, Кириллу предложили подписать новый контракт. Он мог отказаться. Если человек настроился на отъезд, нет смысла держать его в составе.

– Марченко может проявить себя в НХЛ? У него уже 8 шайб в 16 матчах.

– Не может – а проявит. Он играющий парень. Ему повезло, что попал в систему СКА, там его подготовили до уровня требований Северной Америки, – сказал бывший вратарь и тренер СКА.

🎩🎩🎩 Первый хет-трик Марченко в НХЛ! Весной ему не давали играть в СКА

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4 комментария

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Кукич
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Где делись Чибриковы, Свечковы, Бардаковы, Полодяны и т.д.? Куда делись эти хоккеисты?
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newyork13
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Воспитанник!!!
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J-12
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Главная ошибка талантливых юниоров - это переход в СКА
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valery.66
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Йозе Марино может)
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