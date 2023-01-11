Разин о 5:4 Б с «Торпедо»: «Уже какой гол «Северсталь пропускает в большинстве. Хорошо, что выиграли»
Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча с «Торпедо» (5:4 Б).
«Очень важные два очка. По игре много ошибок наделали, имели преимущество в первом периоде. Но с «Торпедо» так и предполагается играть: туда-сюда, на контратаках.
Старались не нарваться на эти контратаки. Но опять наша беда… Мы уже какой гол пропускаем в большинстве.
Хорошо, что сравняли, хорошо, что выиграли», – сказал Андрей Разин.
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