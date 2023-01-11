Разин о 5:4 Б с «Торпедо»: «Уже какой гол «Северсталь пропускает в большинстве. Хорошо, что выиграли»

Теги Северсталь Торпедо КХЛ Андрей Разин Хоккей

Главный тренер «Северстали» подвел итоги матча с «Торпедо» (5:4 Б).

«Очень важные два очка. По игре много ошибок наделали, имели преимущество в первом периоде. Но с «Торпедо» так и предполагается играть: туда-сюда, на контратаках.

Старались не нарваться на эти контратаки. Но опять наша беда… Мы уже какой гол пропускаем в большинстве.

Хорошо, что сравняли, хорошо, что выиграли», – сказал Андрей Разин.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий