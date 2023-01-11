Ларионов о 4:5 Б от «Северстали»: «Игроки «Торпедо» тоже заслуживают поздравлений – сыграли хороший, трудный матч»

оценил поражение «Торпедо» от « » (4:5 Б).

«Сложная игра была, но она решилась, к счастью болельщиков местной команды, в их пользу.

Наши ребята тоже заслуживают поздравлений, потому что сыграли хороший, трудный матч, и они идут постоянно. Мы уезжаем с очком, хотелось бы два, но это хоккей, который порой дает непредсказуемые результаты.

Сейчас важно как можно быстрее забыть эту игру и готовиться к следующим поединкам», – сказал главный тренер « ».