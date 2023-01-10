Форвард «Северстали» Петунин сделал первый хет-трик в КХЛ в матче с «Торпедо». У него 16 голов в сезоне

Нападающий « » сделал хет-трик в матче .

Форвард череповецкой команды отметился тремя голами в игре Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

25-летний хоккеист забросил две шайбы в первом периоде, а также отличился в третьем отрезке игры. Это первый хет-трик Петунина в лиге.

На счету нападающего стало 25 (16+9) очков в 46 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.