Форвард «Северстали» Петунин сделал первый хет-трик в КХЛ в матче с «Торпедо». У него 16 голов в сезоне
Нападающий «Северстали» Александр Петунин сделал хет-трик в матче КХЛ.
Форвард череповецкой команды отметился тремя голами в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо».
25-летний хоккеист забросил две шайбы в первом периоде, а также отличился в третьем отрезке игры. Это первый хет-трик Петунина в лиге.
На счету нападающего стало 25 (16+9) очков в 46 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.
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