Форвард «Северстали» Петунин сделал первый хет-трик в КХЛ в матче с «Торпедо». У него 16 голов в сезоне

Теги Северсталь Торпедо видео КХЛ Александр Петунин Хоккей

Нападающий «Северстали» Александр Петунин сделал хет-трик в матче КХЛ.

Форвард череповецкой команды отметился тремя голами в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо».

25-летний хоккеист забросил две шайбы в первом периоде, а также отличился в третьем отрезке игры. Это первый хет-трик Петунина в лиге.

На счету нападающего стало 25 (16+9) очков в 46 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

3 комментария

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Саня52
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Как же она задолбала,эта Сева....
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Рома Михалев
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Для СКА готов новый форвард
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гога11
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Молодец Петунин, давай четвертую!
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