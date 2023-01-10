Задоров о жизни в Канаде: «В Калгари 70 тысяч русскоговорящих – много украинцев, русских. Дома только по-русски общаемся»

Защитник «Калгари» рассказал об особенностях жизни в Канаде.

«Рождество дома отмечали – у нас было три дня выходных. Новый год был после поздней игры – ничего особенного, дождались курантов и легли спать, потому что третьего числа была игра.

Какие чувства, когда возвращаюсь в Чикаго, где играл раньше? Чикаго – великолепный город. При этом мне не удалось, мне кажется, прочувствовать его из-за ковида. Но все равно хорошее время было. Это организация высшего уровня, достаточно хорошая команда была, боролись за плей-офф. Так что только хорошие, положительные эмоции остались.

Есть ли возможность развивать русскую культуру в моих дочерях? Мы дома только по-русски общаемся, старшая ходит на русские уроки. Пытаемся пока. В Калгари много украинцев, много русских – около 70 тысяч русскоговорящих, так что все равно находим что-то. Русские рестораны, магазины есть – все нормально», – сказал Задоров.