Никита Задоров: «Василевский – лучший вратарь в мире. Ему очень трудно забить»

назвал Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

Российский защитник « » ответил на вопрос о том, какому голкиперу сложнее всего забить гол.

«Ну, я забил только 30 голов. Сказал бы, что Василевский – лучший вратарь в мире. Каждый раз, когда мы играем против « », ему очень трудно забить», – сказал Задоров.

Василевский отразил 39 бросков из 40 и стал 1-й звездой матча с «Калгари» (4:1), который состоялся 17 ноября.