Никита Задоров: «Василевский – лучший вратарь в мире. Ему очень трудно забить»

Теги Тампа-Бэй Калгари НХЛ Андрей Василевский Никита Задоров Хоккей

Никита Задоров назвал Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.

Российский защитник «Калгари» ответил на вопрос о том, какому голкиперу сложнее всего забить гол.

«Ну, я забил только 30 голов. Сказал бы, что Василевский – лучший вратарь в мире. Каждый раз, когда мы играем против «Тампы», ему очень трудно забить», – сказал Задоров.

Василевский отразил 39 бросков из 40 и стал 1-й звездой матча с  «Калгари» (4:1), который состоялся 17 ноября.

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1 комментарий

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Антон Якимцев
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Ну если попадание за чужую синюю (я уже молчу про слот) - "событие", то любому вратарю забить сложно, Ник)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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