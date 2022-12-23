Никита Задоров: «Василевский – лучший вратарь в мире. Ему очень трудно забить»
Никита Задоров назвал Андрея Василевского лучшим вратарем в мире.
Российский защитник «Калгари» ответил на вопрос о том, какому голкиперу сложнее всего забить гол.
«Ну, я забил только 30 голов. Сказал бы, что Василевский – лучший вратарь в мире. Каждый раз, когда мы играем против «Тампы», ему очень трудно забить», – сказал Задоров.
Василевский отразил 39 бросков из 40 и стал 1-й звездой матча с «Калгари» (4:1), который состоялся 17 ноября.
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