Мостовой об участии в хоккейном гала-матче: «Можно сказать, что я ледовый царь? Да, так и говорите»

согласился с тем, чтобы его называли ледовым царем.

Мостовой принял участие в Рождественском гала-матче между командами «Звезда России» и «PARI Москва» с участием известных российских футболистов, популярных артистов и звезд российской эстрады.

– Все здорово, но визор запотевает. Ничего не вижу вообще. Погода вообще не радует. В последнее время не часто играю, но в детстве все время в такую погоду играл.

– Можно сказать, что вы сегодня ледовый царь?

– Да, так и говорите, – сказал бывший футболист сборной России и « ».