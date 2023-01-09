Мостовой об участии в хоккейном гала-матче: «Можно сказать, что я ледовый царь? Да, так и говорите»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой КХЛ Хоккей

Александр Мостовой согласился с тем, чтобы его называли ледовым царем.

Мостовой принял участие в Рождественском гала-матче между командами «Звезда России» и «PARI Москва» с участием известных российских футболистов, популярных артистов и звезд российской эстрады.

– Все здорово, но визор запотевает. Ничего не вижу вообще. Погода вообще не радует. В последнее время не часто играю, но в детстве все время в такую погоду играл.

– Можно сказать, что вы сегодня ледовый царь?

– Да, так и говорите, – сказал бывший футболист сборной России и «Спартака».

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10 комментариев

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Александр Смирнов
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..уевый царёк какой-то
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toxa3006
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Визор запотевает по другой причине
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Lucky Z
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Скорее, голый король
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Spaten
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Даже если Мост придёт на кёрлинг, все равно найдётся кто спросит про царя со шваброй)
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pokazun
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- Я не пьющий! (С)
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Циник Петербургский
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Не знаю, почему именно, но при прочтении очередной нетленки от"царя" вспомнился анекдот:

"покупатель навоза, возмущенный низким качеством, не смог придумать для привезенного ему товара подходящий ругательный эпитет".
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Bartez1986
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Я думал он сборную Португалии возглавил, а он на коньках, видишь ли, катается
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Фут.Боль
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Я Саб-Зиро, - добавил Мостовой!
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Inside 88 LW
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После такой реплики санитаров не вызвали?)
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Fooler
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Как же журналист троллит
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