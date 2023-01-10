Сергей Брылин: «Раньше разница между игрой в России и НХЛ была огромной. Сейчас пропасть ликвидировалась – в КХЛ есть богатые клубы, сопоставимые с НХЛ»

Теги Нью-Джерси Сергей Брылин НХЛ КХЛ Хоккей

Сергей Брылин в интервью Sports.ru сравнил уровень российского и американского хоккея.

– Не страшно было уезжать в Америку в лихие 90-е? Вам было всего 20 лет.

– Были сомнения, но в начале 90-х распался СССР и был серьезный кризис – все пострадало, в том числе и хоккей. Все, кто мог уехать – уехали в Северную Америку или Европу. На тот момент там платили приличные деньги по сравнению с нашим чемпионатом.

Разница между игрой в России и НХЛ, даже в фарм-клубе, была огромной. Сейчас эта пропасть ликвидировалась. В России есть хорошие и богатые клубы, сопоставимые с НХЛ. 

Когда мне поступило предложение из «Нью-Джерси», долго думал – я не был суперзвездой, играл в 3-4 звене ЦСКА. С родителями решили использовать шанс, его могло потом не быть, зато возможность вернуться – всегда есть. В моей карьере были взлеты и падения, но я не жалею о переезде, все получилось.  

Помню, когда было 17 лет, пригласили в ЦСКА на летние сборы. Смотрел на ребят, которые там играли – думал про себя: «Если смогу поиграть до 30 – будет здорово». К этому возрасту уже все заканчивали. В итоге я закончил в 38 лет, невзирая на все проблемы и травмы, – сказал тренер «Нью-Джерси».

«Почти 30 лет живем в США, но мы русские – какими еще можем быть?» Интервью Сергея Брылина – легенды «Нью-Джерси»

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2 комментария

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Ми Ша
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Клубы богатые появились,игроков высокого уровня стало меньше,а вот люди как были нищими и бесправными так и остались
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Olga Lalalalala
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Единицы из КХЛ уезжают и в состоянии сразу заиграть в НХЛ. Самые топовые игроки.
Пропасть только увеличивается.
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