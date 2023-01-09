Максим Кузнецов об НХЛ: «Овечкин вечный рекорд Гретцки готовится побить, а Шипачев вернулся. Встречаются люди, которые не могут там играть»

Максим Кузнецов высказался о решении продлить контракт со СКА.

– Никишин не поспешил, подписав сразу трехлетний контракт со СКА? Он бы сейчас и в «Каролине» смотрелся достойно.

– Раз человек перешел в СКА, тем более в ходе такого солидного обмена, то должен приносить пользу здесь и сейчас. Если Никишин достигнет с командой главной цели, то пускай решает вопрос по НХЛ, если он возникнет. Этот парень играть умеет – и в атаке, и в обороне.

– Но Никишин показал, что уже готов к НХЛ, или есть куда стремиться?

– Всем есть куда стремиться. Возьмем, к примеру, . Он за океан поехал и вернулся – понял, что некомфортная лига для него. Встречаются люди, которые не могут там играть.

А есть Сашка Овечкин. Здесь, в России, он не забивал столько голов, а там уже вечный рекорд Гретцки готовится побить – через год-два... Многое зависит от того, подходит ли игрок НХЛ или нет. Никишин, думаю, подойдет. Но это опять вопрос Никишина и или «Каролины», – сказал экс-защитник «Детройта».