Тамбиев о 3:0 с «Барысом»: «Адмирал» сыграл одну из самых качественных игр в атаке. Ребята создали очень много моментов»

Теги КХЛ Барыс Леонид Тамбиев Адмирал Sports.ru - Казахстан Хоккей

Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Барыса» (3:0).

«Сегодня у нас много что получилось. Сегодня одну из самых качественных игр в атаке сыграли. Создали очень много моментов, много бросали, ребята сделали много полезных действий.

Мы правильно отреагировали на эти поражения и заслуженно победили. Мы доминировали на протяжении всего матча. Останавливаться не будем, надо двигаться дальше. Наращивать эту игру и не отпускать ее», – сказал главный тренер «Адмирала».

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1 комментарий

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Brazil Barys
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Адмирал молодцы! Мешки по заслугам получили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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