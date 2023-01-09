Тамбиев о 3:0 с «Барысом»: «Адмирал» сыграл одну из самых качественных игр в атаке. Ребята создали очень много моментов»
Леонид Тамбиев прокомментировал победу в матче против «Барыса» (3:0).
«Сегодня у нас много что получилось. Сегодня одну из самых качественных игр в атаке сыграли. Создали очень много моментов, много бросали, ребята сделали много полезных действий.
Мы правильно отреагировали на эти поражения и заслуженно победили. Мы доминировали на протяжении всего матча. Останавливаться не будем, надо двигаться дальше. Наращивать эту игру и не отпускать ее», – сказал главный тренер «Адмирала».
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