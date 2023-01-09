Владимир Ткачев: «Плей-офф для «Трактора» уже начался. Будем играть только на победу»

подвел итоги домашней серии « ».

– До Нового года «Трактор» начал хорошо играть, но почему в последних матчах команда не справилась с соперниками из Запада?

– Стали не только хорошо играть, но и тренироваться. Все пошло с тренировочного процесса – стали ответственнее, пособраннее, на максимуме, что и переносится на игры. Стали понимать, что если не начнем сейчас что-то предпринимать, то уже поздно будет. Хорошо, что до нас дошло, что мы можем делать лучше.

В матче со СКА много пропустили, но количество моментов было равным. Если мы бы реализовали выходы «2 в 1», забили бы в пустые ворота, игра бы пошла в другом ключе. Против ЦСКА здорово играли, ни в каком аспекте не уступали сопернику, но допустили ошибки и не смогли вытащить игру.

Надо добавлять против таких системных команд, и хорошо, что нам дают такие уроки. Будем делать работу над ошибками, какие-то детали подправлять и идти дальше.

– Никита Сошников говорит, что не смотрит турнирную таблицу. А вы?

– Я смотрю турнирную таблицу. Знал, что перед нашим матчем «Барыс» обыграл «Адмирал», и нам надо было побеждать ЦСКА. Но время еще есть, надо следить за соперниками и, в первую очередь, своей игрой.

– Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин заявил, что не сомневается, что команда выйдет в плей-офф. У игроков такое же настроение?

– Да. Ребята обретают уверенность с каждым матчем. Все понимают, что мы стали лучше играть, и за это надо цепляться.

Плей-офф для нас, можно сказать, что уже начался. Будем играть только на победу.

– С таким настроем поедете на выездную серию?

– Очередная проверка будет. Первый матч против « » – тоже очень системной команды. Надо будет подойти максимально собранными, с хорошей концентрацией. Все команды на ходу, кто-то так же, как и мы, борется, за плей-офф. Поэтому простых матчей точно не будет. Следовательно, надо очень хорошо подготовиться, – сказал нападающий «Трактора».