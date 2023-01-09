Ларионов и игроки «Торпедо» изготовили партию имбирных пряников в рамках благотворительной акции «Добрый пряник»

Хоккеисты « » приняли участие в благотворительной акции «Добрый пряник».

Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

«Приняли участие в благотворительной акции «Добрый пряник», хоккеисты «Торпедо» во главе с главным тренером и его супругой Еленой изготовили ограниченную партию имбирных пряников, все средства от реализации которых будут направлены в фонд нижегородского адаптивного хоккея», – написал Кононов.

Пряники продавали во время матча «Торпедо» – «Адмирал» 7 января.

Фото: Александр Кононов во «ВКонтакте»