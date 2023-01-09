Ларионов и игроки «Торпедо» изготовили партию имбирных пряников в рамках благотворительной акции «Добрый пряник»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Политика Хоккей

Хоккеисты «Торпедо» приняли участие в благотворительной акции «Добрый пряник».

Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

«Приняли участие в благотворительной акции «Добрый пряник», хоккеисты «Торпедо» во главе с главным тренером Игорем Ларионовым и его супругой Еленой изготовили ограниченную партию имбирных пряников, все средства от реализации которых будут направлены в фонд нижегородского адаптивного хоккея», – написал Кононов.

Пряники продавали во время матча «Торпедо» – «Адмирал» 7 января. 

Фото: Александр Кононов во «ВКонтакте»

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1 комментарий

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HockeyMan
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Помню так несколько лет делал Локомотив. Ну у них реально крутые пряники были. Пряники были в форме хоккейных маек с номерами и фамилиями.
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