Ларионов и игроки «Торпедо» изготовили партию имбирных пряников в рамках благотворительной акции «Добрый пряник»
Хоккеисты «Торпедо» приняли участие в благотворительной акции «Добрый пряник».
Об этом сообщил министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.
«Приняли участие в благотворительной акции «Добрый пряник», хоккеисты «Торпедо» во главе с главным тренером Игорем Ларионовым и его супругой Еленой изготовили ограниченную партию имбирных пряников, все средства от реализации которых будут направлены в фонд нижегородского адаптивного хоккея», – написал Кононов.
Пряники продавали во время матча «Торпедо» – «Адмирал» 7 января.
Фото: Александр Кононов во «ВКонтакте»
1 комментарий