Форвард «Спартака» Хохлачев дисквалифицирован на 1 матч за удар Дарьина коленом
Александр Хохлачев дисквалифицирован на 1 матч за удар Александра Дарьина коленом.
Эпизод произошел в третьем периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Торпедо» и «Спартаком» (5:2). Нападающий московского клуба был удален до конца игры.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Спартака» Александра Хохлачева по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.
Комментарии