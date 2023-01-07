Форвард «Спартака» Хохлачев дисквалифицирован на 1 матч за удар Дарьина коленом

дисквалифицирован на 1 матч за удар коленом.

Эпизод произошел в третьем периоде матча Фонбет Чемпионата КХЛ между « » и «Спартаком» (5:2). Нападающий московского клуба был удален до конца игры.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего « » Александра Хохлачева по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении Спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ.