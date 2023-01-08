Кудашов об 1:3 от «Торпедо»: «Не хватило реализации моментов. Были ошибки, которые привели к удалениям и голам»

Теги Торпедо Алексей Кудашов Динамо Игорь Чернышов Хоккей

Алексей Кудашов высказался после матча против «Торпедо» (1:3).

– Хорошая игра. Не хватило реализации моментов сегодня. Это переломный момент. Имея большое количество территориального и игрового преимущества, мы не использовали их и пропустили на первом броске в свои ворота.

А так, да, были ошибки, которые привели к удалениям и голам. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

– В первом периоде было много моментов, но не удалось реализовать. И по ходу сезона тоже. С чем это связано?

– Есть игроки, которые забивают, и те, кто не забивает. Давайте отдадим должное вратарю, который сыграл здорово.

– Вы всегда предлагаете с позитивом смотреть на все, несмотря на поражение. У команды была серия из 12 матчей с набранными очками с конца ноября. Что хорошего наработали в этом отрезке?

– Если возьмем отрезок, в котором были поражения, то и там были очень упорные игры, на тоненького. Могу сказать, что это ровная часть была. Качественные игры. Только с Минском, когда 2:6 проиграли, – остальные матчи идут на результат. Даже если рассмотреть тот матч с Минском, мы пропустили 3 шайбы в моменте с пятиминутным удалением, которое потом отменили.

Наработали глубину состава. Сейчас на ведущих ролях находятся молодые ребята. Сегодня пять лимитчиков было в составе. Они все играли, Чернышов дошел до шести игровых минут за матч. Остальные все вышли на ведущие роли. Эта глубина нам поможет.

Самоотдача, самоотверженность в каждом моменте – это наш залог успеха. Также проверили тактические, оборонительные и атакующие схемы. Команда показала, что в этих схемах тоже может играть. Несмотря на то, что до плей-офф остается 20 игр и они идут плотно, наша задача – шлифовать все моменты.

– «Торпедо» – креативная команда, играющая в атаку, тем не менее, всех ведущих игроков вы закрыли. На что обращали внимание игроков при действиях в обороне?

– Делали акцент на своей игре с небольшими изменениями под соперника. Знали их сильную сторону и понимали, за счет чего сможем с ними играть. Мы ни одной игры не провели от обороны. У нас есть схемы и подготовка игры в обороне, но мы стараемся играть с позиции силы. Сегодняшний матч не исключение. Немного не хватило в реализации. Но не отсиживались в обороне, – сказал главный тренер «Динамо».

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7 комментариев

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Позитивный
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Ответ Виталий Макеев
Не пойму многиеивосхищены, что делает Алеша и сброд не профессионалов в РУКАВОДСТВЕ ДИНАМО. Мол создали команду профи. Да не чего они не создали. Не лидеров не имен. Команда научной лиги. Позорище
Каждый раз читаешь тебя и прямо- таки понимаешь, что ты бредишь…Какой он тебе Алеша? Ты кто такой?
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Виталий Макеев
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Ответ Igbin
Тем, что играет команда, без ярких звезд, играет с большим желанием, старанием, часто получается очень даже хорошо. Перед сегодняшним матчем была серия из 12 игр с набранными очками. Многие ли могли этого ожидать перед началом сезона?!
Одного желания мало. Результата нет и не будет. Нет не ТШ НЕ КОМАНДЫ. У кого они выиграли? Да одна победа над лидерами, а так не чего выдающегося. Хотите итог сезона? Вылет в первом раунде ПО. НУ ЕСЛИ ДОПОЛЗУТ.
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Виталий Макеев
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Не пойму многиеивосхищены, что делает Алеша и сброд не профессионалов в РУКАВОДСТВЕ ДИНАМО. Мол создали команду профи. Да не чего они не создали. Не лидеров не имен. Команда научной лиги. Позорище
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Igbin
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Ответ Виталий Макеев
А ЧЕМ она интересна?
Тем, что играет команда, без ярких звезд, играет с большим желанием, старанием, часто получается очень даже хорошо. Перед сегодняшним матчем была серия из 12 игр с набранными очками. Многие ли могли этого ожидать перед началом сезона?!
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Виталий Макеев
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Ответ Igbin
Хорошо играли, давили почти два периода, но больше повезло сопернику. Лишившись перед сезоном основных звезд, Кудашов смог создать интересную команду.
А ЧЕМ она интересна?
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Igbin
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Хорошо играли, давили почти два периода, но больше повезло сопернику. Лишившись перед сезоном основных звезд, Кудашов смог создать интересную команду.
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Виталий Макеев
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Ну что Алеша, наконец понял и Ты, и твои боссы что ваша молодежная афера, это путь в бездну. Ты не тренер, и команда твоя , это сброд не доумков. Может пора на выход?
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