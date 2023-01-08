Кудашов об 1:3 от «Торпедо»: «Не хватило реализации моментов. Были ошибки, которые привели к удалениям и голам»

высказался после матча против « » (1:3).

– Хорошая игра. Не хватило реализации моментов сегодня. Это переломный момент. Имея большое количество территориального и игрового преимущества, мы не использовали их и пропустили на первом броске в свои ворота.

А так, да, были ошибки, которые привели к удалениям и голам. Ничего страшного, будем готовиться к следующей игре.

– В первом периоде было много моментов, но не удалось реализовать. И по ходу сезона тоже. С чем это связано?

– Есть игроки, которые забивают, и те, кто не забивает. Давайте отдадим должное вратарю, который сыграл здорово.

– Вы всегда предлагаете с позитивом смотреть на все, несмотря на поражение. У команды была серия из 12 матчей с набранными очками с конца ноября. Что хорошего наработали в этом отрезке?

– Если возьмем отрезок, в котором были поражения, то и там были очень упорные игры, на тоненького. Могу сказать, что это ровная часть была. Качественные игры. Только с Минском, когда 2:6 проиграли, – остальные матчи идут на результат. Даже если рассмотреть тот матч с Минском, мы пропустили 3 шайбы в моменте с пятиминутным удалением, которое потом отменили.

Наработали глубину состава. Сейчас на ведущих ролях находятся молодые ребята. Сегодня пять лимитчиков было в составе. Они все играли, дошел до шести игровых минут за матч. Остальные все вышли на ведущие роли. Эта глубина нам поможет.

Самоотдача, самоотверженность в каждом моменте – это наш залог успеха. Также проверили тактические, оборонительные и атакующие схемы. Команда показала, что в этих схемах тоже может играть. Несмотря на то, что до плей-офф остается 20 игр и они идут плотно, наша задача – шлифовать все моменты.

– «Торпедо» – креативная команда, играющая в атаку, тем не менее, всех ведущих игроков вы закрыли. На что обращали внимание игроков при действиях в обороне?

– Делали акцент на своей игре с небольшими изменениями под соперника. Знали их сильную сторону и понимали, за счет чего сможем с ними играть. Мы ни одной игры не провели от обороны. У нас есть схемы и подготовка игры в обороне, но мы стараемся играть с позиции силы. Сегодняшний матч не исключение. Немного не хватило в реализации. Но не отсиживались в обороне, – сказал главный тренер « ».