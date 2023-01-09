Ларионов после 3:1: «Благодарю «Торпедо» за терпение, «Динамо» – за тест и хороший матч»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Динамо Хоккей

Игорь Ларионов оценил победу «Торпедо» над московским «Динамо» (3:1).

«Прекрасный день для хоккея. Дневная игра — это то, что нужно для болельщиков нашей страны и столицы. В это время родители могут привести своих детей на матч — это очень важно.

Также хочу поблагодарить свою команду за терпение и поздравить с важной победой. Болельщиков из Нижнего тоже поздравляю с победой. Они с нами всегда и везде — это победа для них.

Соперника поблагодарю за тест и за хороший матч. Думаю, зрители получили удовольствие», – сказал главный тренер «Торпедо».

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