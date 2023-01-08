Ротенберг о 2 очках Мичкова в матче против СКА: «Он выходит на новый уровень, играя в КХЛ. Благодарны «Сочи»

оценил игру Матвея Мичкова в матче против СКА.

18-летний нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из питерского клуба.

– Сегодня Матвей Мичков забросил и отдал голевую передачу. Он вам, как тренеру, доставил головную боль, но в целом вы порадовались за своего таланта?

– Да, мы сейчас вручили Матвею и его отцу перстни за победу в Кубке Харламова. Всей команде мы вручали их в Петербурге.

У нас с Матвеем есть план, он понимает, над чем работать. В первую очередь это физика. Есть и другие детали, но всех секретов не расскажем. Какие-то вещи держим между собой.

Сегодня мы увидели, как Мичков выходит на новый уровень, играя в КХЛ. Задача – играть много в КХЛ. Хорошо, что есть такая возможность. Благодарны «Сочи» за то, что отдали им Матвея в аренду. Бывают разные ситуации: мы видели, как клубы отдают молодых хоккеистов в аренду, а они не выходят на лед. Матвей много играет, он заслужил это время на льду.

Сегодня он сыграл здорово – забил с пятака, отдал передачу. В то же время мы видели, как он не забил буллит с ЦСКА. Мы обсуждали это с Мичковым. Там вратарь Шарыченков уже знал, куда будет бросать Матвей и выставил щиток. Нужно было посмотреть на вратаря – всегда есть что улучшить.

С точки зрения его игрового мышления, хоккейного IQ, таланта – нет никаких сомнений. Остается только работать, еще раз работать и правильно готовиться. Матвей рассказал мне о результатах своих тестов по физике, и мы очень удивлены – он очень добавил.

Желаем удачи Мичкову и побед «Сочи» в следующих матчах. У команды улучшилась вратарская линия, они играют феноменально, на высоких скоростях, в современный хоккей. Можно только пожелать побед Мичкову и «Сочи», – сказал главный тренер СКА.

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