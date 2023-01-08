«Сочи» проиграл 19-й матч подряд, повторив антирекорд КХЛ

Теги СКА КХЛ рекорды Сергей Светлов Сочи Хоккей

«Сочи» повторил антирекорд КХЛ, проиграв 19-й матч подряд.

Команда тренера Сергея Светлова уступила СКА (3:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ и продлила безвыигрышную серию до 19 игр.

Последний раз южане побеждали 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

Клуб повторил антирекорд КХЛ по длительности серии поражений, установленный «Спартаком» в сезоне-2013/14.

В текущем сезоне «Сочи» проиграл 42 из 47 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.

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6 комментариев

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HockeyMan
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С кем следующая игра?
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Vadyan_chel1994
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А разве у этой команды есть цель побеждать? Тупо обкатка игроков для ска в кхл, а не в вхл
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Сергей Омиго
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Коментаторы вы нехорошие,так сказать помягче,самое главное хкСочи приносит счастливые минуты болельщикам,а то ,что проигрывают не вам судить,вы подумайте,что вы в этой жизни сотворили,вон тренер ска пол команды хк Сочи забрал и чего добился ,ни одногоположительного отзыва о нем на сайте нет,одни проклятия,а ведь он мог бы попробывать себя в фигурном катании,а хкСочи спасибо за первый тайм,вы лучшие .Здоровья вам и Светлову спасибо!
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Osik92
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Днище а не команда
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Костя Кот
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Мичкову в нхл надо валить
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Георгий Михеев
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Такие сливные команды надо в ВХЛ отправлять.
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