«Сочи» проиграл 19-й матч подряд, повторив антирекорд КХЛ

«Сочи» повторил антирекорд КХЛ, проиграв 19-й матч подряд.

Команда тренера уступила (3:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ и продлила безвыигрышную серию до 19 игр.

Последний раз южане побеждали 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

Клуб повторил антирекорд КХЛ по длительности серии поражений, установленный «Спартаком» в сезоне-2013/14.

В текущем сезоне « » проиграл 42 из 47 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.