«Сочи» проиграл 19-й матч подряд, повторив антирекорд КХЛ
«Сочи» повторил антирекорд КХЛ, проиграв 19-й матч подряд.
Команда тренера Сергея Светлова уступила СКА (3:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ и продлила безвыигрышную серию до 19 игр.
Последний раз южане побеждали 15 ноября в матче с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).
Клуб повторил антирекорд КХЛ по длительности серии поражений, установленный «Спартаком» в сезоне-2013/14.
В текущем сезоне «Сочи» проиграл 42 из 47 игр и занимает последнее место в таблице Западной конференции, имея на своем счету 18 очков.
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